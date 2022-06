Filha do cantor Leandro desabafa sobre o puerpério: Nascia naquela noite a mãe do José

19/06/2022 | 16:11



Falou tudo! Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, abriu o coração em suas redes no último sábado, dia 18. A mais nova mamãe publicou uma foto com o filho José, dado em homenagem ao seu pai, que se chamava Luiz José Costa. Na legenda, Lyandra falou sobre como está passando o puerpério - período após o parto, quando o corpo da mulher ainda está em fase de recuperação.

O que ninguém tinha me contado sobre o puerpério: ele dói. Como assim dói? Sim, dói. Tem dor física, dor na alma, dor de solidão, dor do sono intenso, a dor de dois peitos extremamente machucados vazando leite, a dor do medo, a dor de não saber se o que eu estou fazendo vai ser bom ou não pro meu filho. Ah, tem também a dor da cesárea (falo por mim, dói).

Além de falar sobre as dores, ela também falou sobre o momento que percebeu que se transformou em mãe - e compartilhou um momento que teve com José.

Mas vou falar também das belezas.. Você já viu alguém se transformar mãe da noite pro dia? Pois é... Eu vi em mim essa transformação no dia em que meu filho nasceu. Soro entupido, eu sabia que ia acabar dando uma flebite no meu braço, mas o neném tava chorando, tava sem ninguém para me ajudar aquela hora. Tentava alcançar o alarme para chamar alguma enfermeira no quarto, mas doía muito. Vish, mas tem a cesárea? E daí, levanta assim mesmo e vai acudir seu filho. Engole a dor da cesárea, levanta com o acesso perdido e vai lá. Uau? super mãe? Não. Só mãe mesmo... Nascia naquela noite a mãe do José. A melhor mãe? Muito provavelmente não, mas a escolhida por Deus para ser a mãe dele.

E não para por aí! Por fim, Lyandra aproveitou para mandar a real e mostrar como seus dias atuais estão sendo:

Realmente é uma coisa incrível e bela de se ver - a pessoa se transformando em uma mãe, da noite pro dia e dia após dia. Escolhi essa foto que retrata bem a realidade dos dias atuais: cabelos para cima, olheiras a valer e um olhar cansado, mas com muito, mas muito amor. Então é isso, o puerpério dói mesmo, não me contaram isso. E não me contaram também que o amor que a gente descobre pelo filho dói mais ainda.