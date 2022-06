Presidente do Barcelona diz que Gerard Piqué está sofrendo com a separação de Shakira: -Ele merece apoio e carinho dos fãs

19/06/2022 | 16:11



Términos de relacionamento não costumam ser fáceis, e parece que Gerard Piqué não é exceção a isso! Segundo o The Sun, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, falou recentemente sobre como o jogador tem estado com a separação de Shakira:

- Piqué está sofrendo. Por mais que a gente tenha em nossa imaginação jogadores com fama, dinheiro e tudo o que gostamos, eles são pessoas, e Piqué é uma ótima pessoa.

Laporta saiu em defesa do jogador, e também falou sobre ele precisar do apoio de seus fãs em um momento como este:

- Ele é um dos capitães, ele tem sorte, tem nos dado muito e ainda tem muito a nos oferecer. Ele passou por um circunstância nada agradável, com crianças de uma idade bem jovem, e ele merece o apoio e carinho dos fãs.

Ele ainda completou sua defesa dizendo para as pessoas não acreditarem em tudo que vêem a respeito de Piqué.

- Não prestem atenção nas notícias que tentam colocá-lo como um homem fútil e sem sentimentos. Eu tenho a sorte de conhecê-lo e tê-lo tratado como uma pessoa. É uma pessoa extraordinária que está sofrendo.