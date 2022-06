Durante show, Felipe Araújo emociona ao relembrar do seu falecido irmão, Cristiano

19/06/2022 | 16:11



Emocionante! O cantor Felipe Araújo se apresentou na noite do última sábado, dia 18, no São João de Campina Grande e emocionou ao relembrar do seu falecido irmão, Cristiano Araújo, que faleceu em um acidente de carro em 2015.

Em certo momento do show, Felipe revelou uma promessa que fez a si mesmo após perder o irmão:

- Eu vou cantar algumas músicas de alguém que faz parte da minha vida e que gostaria muito de me ver cantando aqui hoje, disse ele, que soltou a voz em grandes sucessos do irmão.

E, continuou:

- O que temos pra sempre é o Cristiano. Prometi pra mim mesmo que enquanto tivesse vida, enquanto tivesse voz, não deixaria que as pessoas esquecessem quem foi o Cristiano Araújo, quem é o Cristiano Araújo e quem vai continuar sendo. Tenho certeza que ele tá aqui no coração de cada um de vocês.

Na sequência, ainda emocionado, Felipe também relembrou de outro nome bem marcante na música sertaneja, Marília Mendonça:

- Uma grande amiga que a vida me deu. Um dos maiores talentos que já conheci em toda a minha vida. No último encontro com o meu irmão a gente tava ouvindo uma música dela [Marília]. Que ela tinha feito e ele iria gravar, mas que não teve tempo de cantar e lançar, recordou ele antes de interpretar De quem é a culpa?.

Vale pontuar que Marília Mendonça morreu aos 26 anos após um acidente de avião, em 2021.