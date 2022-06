São Paulo tentará fazer frente ao líder Palmeiras no Morumbi com nove desfalques

19/06/2022 | 15:45



Buscando reabilitação após a derrota para o Botafogo por 1 a 0, na última quinta-feira, o São Paulo tenta superar os nove desfalques para fazer frente ao Palmeiras, em clássico marcado para esta segunda-feira, às 20h, no Morumbi, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Rogério Ceni não contará com oito jogadores que estão entregues ao departamento médico. São eles: Alisson, Andrés Colorado, Caio, Gabriel Sara, Luan, Nikão, Talles Costa e Walce. Já o lateral Moreira se juntou à seleção brasileira sub-18.

Neste domingo, o treinador dividiu o grupo em dois, e explorou trabalhos de velocidade, técnica e explosão muscular. Rogério Ceni ainda comandou uma atividade tática e fez atividades de bola parada.

O São Paulo deve ter contra o Palmeiras: Jandrei; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius (Rafinha), Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patrick (Pablo Maia) e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Com a derrota para o Botafogo, o São Paulo entrou na rodada com 18 pontos. Em 12 jogos, foram quatro vitórias, seis empates e três derrotas. Este será o primeiro de uma série de confrontos entre as equipes, que se enfrentam também nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O São Paulo ainda está engasgado com o Palmeiras depois de perder o Campeonato Paulista para o rival. Na ocasião, venceu no jogo de ida por 3 a 1, mas perdeu por 4 a 0, na volta, no Allianz Parque.