Luísa Sonza recebe cantada de repórter durante entrevista e se envergonha

19/06/2022 | 15:15



Luísa Sonza recebeu uma cantada ao vivo de uma repórter que a entrevistava durante a passagem da cantora por Salvador. O caso ocorreu em 20 de maio, mas o vídeo do momento viralizou nas redes sociais só nos últimos dias.

A repórter Vivian Alecy fazia a cobertura do show da artista em uma edição do Baile da Braba na capital baiana. Na conversa, ela perguntou se a cantora ficava com fãs.

"Então, não sei, quem sabe. Acho que para você ficar com uma pessoa, ela tem que ser sua fã. Acho que esse é o mínimo. Se você for ficar com alguém, se você for ter algo com alguém, essa pessoa tem que ser sua fã e você dela", respondeu.

Vivian não deixou passar a oportunidade e lançou a cantada. "Se sim, eu sou muito sua fã, Luísa. Prazer, eu sou extremamente sua fã", disse a repórter, cumprimentando a cantora com a mão, que a puxou para um abraço, rindo e aparentemente envergonhada.

"Porque o 'não' eu já tinha, eu vim buscar o quê? A humilhação. Porque chute na bunda de qualquer pessoa eu recebo, agora de Luísa, só aqui", continuou a repórter.