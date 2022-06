Conversas de Marcius Melhem e de atriz que o denunciou são reveladas

19/06/2022 | 15:10



As polêmicas não têm fim! Como você já vem acompanhando, Marcius Melhem foi acusado de assédio por diversas artistas da TV Globo, sendo uma delas Dani Calabresa. Com o desenrolar da situação, o colunista Ricardo Feltrim decidiu compartilhar as mensagens - e informações - sobre uma das conversas do ex--diretor com uma de suas vítimas, que aconteceram entre 2017 e 2020.

Segundo ele, após a dupla ter relações sexuais, Melhem criou um grupo chamado Sexo com sua assistente e a atriz para contar dos acontecimentos da noite anterior:

Se você está nesse grupo é porque achamos de bom tom que você soubesse que rolou um sexo bêbado (de uma das partes) ontem. Pedimos discrição por razões óbvias. Bom dia!!!, dizia a mensagem.

A artista ainda acusou o ex-diretor de começar a ser abusivo. Segundo ela, Melhem começou a barrar convites para trabalhos e a menosprezá-la.

Você pode falar o tempo todo que a gente se come, mas não pode [me] beijar na frente das pessoas?, disse a atriz.

Eu sei. Mas me sinto pressionado, sabe. [Se] A gente se encontrar e ficar sempre, é namoro pra mim, respondeu Melhem.

E não para por aí! A atriz também estava junto com Marcius quando as acusações de assédio de Dani Calabresa se tornaram públicas. De acordo com as mensagens, ela estava tentando acalmar o ex-diretor, que estava muito preocupado:

Tô no limite. Hoje soube que a Dani está conseguindo juntar gente pra falar e que tem gente nada a ver com o caso que está ajudando a dar força pra quem quiser falar de mim. Vão querer que eu vire o Zé Mayer.

Ela respondeu:

C*****o. Juntar quem? Como pode? Você é inocente, amor. Você tem certeza disso? Isso não tem pé nem cabeça, amor.