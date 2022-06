Luísa Sonza se apresenta na Parada LGBTQIA+ em São Paulo!

19/06/2022 | 15:11



Neste domingo, dia 19, está rolando a Parada LGBTQIA+ de São Paulo, e dentre as várias apresentações que acontecerão ao longo do dia, o evento contará com um show de Luísa Sonza!

A cantora estará acompanhada do influenciador Ivan Baron, que irá curtir de camarote seu show e os shows de Pocah, Aretuza Love, Mateus Carrilho e DJ Hey Cat.

Sou muito fã da Luísa, não só como cantora e sim como ARTISTA completa, ela nessa nova geração da música representa mudança e empoderamento. Acredito que essa Parada vem com esse objetivo também, não ter vergonha de ser quem é e se orgulhar de si mesmo, fora que de alguma forma eu estarei representando as pessoas com deficiência, mostrar que nós podemos acontecer, disse Ivan.

Após dois anos acontecendo de maneira virtual, a parada está de volta à Avenida Paulista, que tradicionalmente sedia o evento há anos.