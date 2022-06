Nascimento da filha de Juliano Cazarré é adiado: Ganhamos mais uns dias

19/06/2022 | 14:11



Mais tempo no forninho! No último sábado, dia 18, Leticia Cazarré publicou um vídeo em suas redes sociais dizendo que estava indo para a maternidade receber sua quinta filha, fruto de seu relacionamento com Juliano Cazarré. Nele, ela escreveu:

Rumo a SP para receber nossa pequena. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós! Com você, até as aventuras mais inesperadas se tornam suaves passeios Cazarré. Te amo eternamente, meu coração!

Mas neste domingo, dia 19, Leticia voltou às redes para dizer que a pequena não nasceu ainda e o casal ganhou mais alguns dias de espera.

Pessoal, ainda não chegou a hora, ganhamos uns dias. Obrigada a todos pelas orações. Vamos rezar para que ela possa continuar crescendo na barriga mais um pouquinho!

Que venha com muita saúde na hora certa!