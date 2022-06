Amigos do príncipe William afirmam que ele alterna entre raiva e tristeza por Harry ter saído da realeza

19/06/2022 | 12:10



Parece que mesmo após dois anos, o príncipe William ainda não aceitou a saída do seu irmão Harry da realiza. As informações são do veículo Daily Mail, que conversou com amigos próximos a ele.

O príncipe William está alternando entre os sentimentos de raiva e tristeza por perder a única pessoa, além da sua esposa, que entendia a vida deles na realeza:

Ele alterna entre lamentar o que perdeu e se sentir muito, muito irritado com o que seu irmão fez, contou uma fonte que afirmou que a relação entre os irmãos está no fundo do poço.

A fonte ainda afirmou:

Ele realmente ama Harry e sente que perdeu a única pessoa, além de sua esposa (Kate Middleton), que entendia essa vida maluca deles. Mas ele acredita que há coisas que você simplesmente não faz. E Harry ultrapassou 100 por cento essa linha.

Os amigos também falaram como William viu a entrevista de Harry e Meghan para Oprah Winfrey:

William também tem muitos princípios e acredita que Harry passou dos limites. Ele lança acusação atrás de acusação, sabendo que o silêncio é a única opção da família, que não quer ser arrastada para uma briga pública de calúnias. Ele vê como seu pai ficou chateado com tudo isso, e isso dói. Na verdade, William acha que Harry foi sugado para um mundo alienígena. Mas ele quer que Harry seja feliz, e se ele parar de jogar poeira na cara deles, então talvez ele encontre uma maneira de perdoar e esquecer.