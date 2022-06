Palavra do Leitor

Do Diário do Grande ABC



19/06/2022 | 12:02



Independentemente do fim da bandeira tarifária de escassez hídrica, devolução do ICMS relativo à PIS/Cofins e outras medidas que dependem do poder público, os consumidores pessoas físicas e jurídicas podem, com independência, autonomia e decisão própria, reduzir de imediato e de modo perene os seus gastos mensais com energia elétrica. Para isso, basta instalar sistema de aquecimento solar de água. Se vier alguma redução tarifária da eletricidade, melhor, pois a economia será ainda maior para todos. O consumo de energia no Brasil bateu recorde em março último, de acordo com a EPE (Empresa de Pesquisa Energética). No período, foram consumidos 44,101 TWh (Terawatts hora), o maior índice da série histórica desde 2004, indicando que deverá haver aumento de consumo também no ano todo de 2022 e nos próximos.

A falta de investimentos em energia térmica acaba por pesar no bolso do consumidor. Para se entender melhor a questão, vamos analisar aqui o potencial de economia propiciado pelos aquecedores solares. Para obter essa economia, basta fazer a conta. O consumo de energia elétrica no Brasil em 2021 foi de 500,209 TWh (Terawatts hora). Sendo que cerca de 7% desse consumo é para aquecer água para banho (chuveiros e outros aquecedores elétricos), chegamos ao número 35,015 TWh. Considerando o custo de R$ 700 milhões o terawatt-hora, ou seja R$ 0,70/KWh para consumidor residencial, o brasileiro gastou R$ 24,51 bilhões para tomar banho em 2021.

O aquecedor solar pode suprir mais de 90% (fração solar) desse consumo, então a população brasileira desperdiça por ano cerca de R$ 22 bilhões por não ter aquecedor solar em todos os domicílios do País, tecnologia 100% nacional. Se considerarmos outros segmentos que já utilizam aquecedor solar, mas ainda muito timidamente, como comércio, processos industriais etc, esta economia pode mais que quadruplicar.

O sistema de aquecimento solar é feito de coletores capazes de absorver os raios do Sol, que são gratuitos, para aquecer grande volume de água e mantido em um ou mais reservatórios térmicos por até vários dias, que funcionam como espécie de bateria de armazenamento. Têm durabilidade de mais de 30 anos e geralmente só exigem uma limpeza simples anualmente. Residências, comércios e empresas podem reduzir em até 40% ou mais do gasto mensal com eletricidade, organizar seu orçamento e evitar os altos valores das tarifas de eletricidade. O equipamento, a rigor, oferece autonomia para que as próprias famílias e empresas, independentemente de políticas públicas, reduzam suas contas de luz e merece ter seu uso mais conscientizado e incentivado.

Luiz Antônio dos Santos Pinto é presidente da Abrasol (Associação Brasileira de Energia Solar Térmica).

PALAVRA DO LEITOR

Covid – 1

Isso! Vão aglomerando (Em um mês, quadruplica número de pessoas internadas pela Covid). Carnaval, emendas de feriado! Deixem de se vacinar também! Os políticos são ruins, mas o povo também não se ajuda.

Ana Maria Pires Rosa Vianna

do Facebook



Covid – 2

E vai aumentar muito. Segundo a Prefeitura de Santo André, mais de 40 mil pessoas compareceram às festividades juninas. Não sejam hipócritas. E não reclamem.

Cibele FLourenço Silva

do Facebook



Mal administrados

Os Estados estão inchados e mal administrados e faz tempo (Câmara aprova texto base do teto de 17% do ICMS após mudanças feitas pelo Senado)! O brasileiro gosta de ‘mimimi’, não corre atrás de seus direitos, independentemente de quem esteja na Presidência (da República). Parece cão adestrado, não estuda, não se informa, não procura melhorar como indivíduo e não batalha pelo futuro. E quem paga a conta é as próximas gerações, que ficam na mão destes representantes de partidos (políticos) cada vez mais ricos.

Mario de Sisto

do Facebook



Piada

Se a intenção era levar ao MP (Ministério Público), só não entendi por que não o fez (Renatinho – do Conselho, vereador de Santo André – entrega relatório da CPI para o governador – Rodrigo Garcia)! Entregar relatório de CPI ao governador é uma piada de mau gosto. Resumindo: vai acabar em pizza esse circo todo.

Aline Nails

do facebook



Arnaldo Faria – 1

Quem disse que político não se aposenta (Morre o vereador paulistano Arnaldo Faria de Sá, aos 76 anos)? Pêsames para a família, pois ele é filho, pai, tio ou avô, mas, como pessoa pública, não vai fazer falta!

Wagner Santana

do Facebook



Arnaldo Faria – 2

Por que não vai fazer falta? (Wagner Santana) Você já viu o trabalho belíssimo que ele fez em prol dos aposentados? Ele atendia gratuitamente por anos os aposentados, pensionistas, podia estar sol, frio... Independentemente de tudo, ele sempre estava lá! Trabalhou até o fim. Você foi a única pessoa que vi que escreveu que ele não fará falta. O que você faz pela população? O que faz em prol dos mais necessitados?

Mari Luiza

do Facebook



R$ 16 milhões

É bom o Ministério Público ficar de olho nessa verba repassada para Mauá (Rodrigo Garcia repassa R$ 16 milhões ao Hospital Nardini e piscinão de Mauá). Senão os ratos de cofre público vão roer toda. Isso é, se esse órgão leva a sério as falcatruas que correm soltas há anos nessa cidade da vergonha!

Marcelo Augustinho

do Facebook