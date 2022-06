Luciano Szafir é internado novamente com obstrução intestinal

19/06/2022 | 09:11



Após realizar uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia e receber alta hospitalar após 28 dias, Luciano Szafir se sentiu mal na última sexta-feira, dia 17, e precisou ser internado novamente.

O ator e apresentador está em observação no hospital Vera Cruz, em Campinas, com obstrução intestinal. Segundo o colunista Leo Dias, que conversou com o médico responsável, o artista está bem, mas ainda não tem previsão de alta.

O Luciano ainda está se recuperando da cirurgia complexa que fez recentemente e apresentou na sexta-feira à tarde um quadro de suboclusão intestinal. Teve que ser internado para ficar em jejum e dar repouso ao intestino para que ele possa voltar a funcionar adequadamente. Está bem, estável mas ainda sem previsão de alta, informou o médico em nota à coluna do profissional.

No último dia 14 de junho, após receber alta, Luciano Szafir postou um lindo registro ao lado dos filhos, David e Mikael:

Pra começar a semana com a energia renovada, escreveu ele.