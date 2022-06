Santo André volta a vencer e sobe para o 4º lugar no grupo

Da Redação



19/06/2022 | 08:53



O Santo André respira na Série D do Brasileiro com a vitória por 2 a 0 sobre o Oeste Barueri, ontem à tarde, no Bruno Daniel. O destaque foi o atacante David Ribeiro, que marcou os dois gols, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o time da região, que voltou a ganhar, conquistou sua terceira vitória e subiu para o quarto lugar na classificação do Grupo G-7, com 11 pontos. O Santo André volta a jogar sábado, às 15h, em casa, contra o Cianorte (Paraná).

O Oeste, que também precisava da vitória, foi para o tudo ou nada e envolvia o Ramalhão. Com menos de 10 minutos, já tinha criadoboas oportunidades com Bruno Lopes (duas vezes) e Cauã, que acertou a trave.

Depois disso o jogo se igualou na intermediária. O Santo André tentou, aos 18 minutos, com Gharib, e pouco a pouco tomou conta do jogo. Aos 23, David Ribeiro quase fez. Mas não deixou passar a próxima chance. Ele fez 1 a 0 aos 32 minutos.

O Rubrão foi ao ataque para buscar o empate, e Léo mandou chute despretensioso e a bola assustou o goleiro Gabriel Cabral. Pouco depois o zagueiro Diego Jussani cabeceou com perigo. E, na base do contragolpe, aos 45 minutos, David Ribeiro novamente ganhou da defesa e ampliou: 2 a 0.

O Oeste voltou para o segundo tempo com alterações para dar mais força ao ataque. Entraram Eric Di Maria, Sérgio Mota e Bruno Lima. E logo aos quatro minutos quase marcou em chute de Luan Vitor. A pressão do Rubrão se intensificou e, com dez minutos de jogo, foram três chegadas com muito perigo, enquanto o Santo André apenas se defendia.

Tite perdeu outra boa chance para o rubro-negro aos 15 minutos. O Ramalhão tentou responder aos 20, com Christopher. Esse ritmo se manteve praticamente com dois terços do período. Nos 15 minutos finais o time do Grande ABC administrou o placar. E aos 40 minutos, em bom contragolpe, Christopher quase ampliou para o Santo André, que depois se fechou e garantiu a terceira vitória.