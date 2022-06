Grande ABC arrecadou 157 mil peças em campanhas de inverno

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



19/06/2022 | 00:01



As cidades da região se preparam para a chegada da estação mais fria do ano, que começa na terça-feira. Para amenizar os impactos das baixas temperaturas, os fundos sociais de solidariedade do Grande ABC promovem campanhas que, somente neste ano, de janeiro até agora, arrecadaram 157 mil peças de inverno, entre cobertores e agasalhos.

Por meio das ações solidárias, as entidades receberam, ainda, 434 toneladas de alimentos. Os donativos são encaminhados a entidades assistenciais dos municípios e moradores em situação de vulnerabilidade social.

Santo André, que promove campanhas permanentes para a arrecadação de roupas e alimentos, concentra o maior montante de doações, com 68% do total de agasalhos e cobertores, ou seja, 107 mil peças, e 57% dos alimentos, totalizando 248 toneladas.

“O Fundo Social de Solidariedade, com a Campanha do Agasalho, tem mostrado na prática que Santo André se consolidou como uma cidade solidária. Está na nossa cultura, está no coração de cada andreense. E a cada evento que realizamos esse sentimento se renova. Foi assim com a Feira da Fraternidade e também com o Arraial Solidário, iniciativas fundamentais para arrecadarmos recursos para as entidades que atendem às pessoas que mais precisam no município, sempre com muito amor e carinho”, explicou a presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Ana Claudia Fabris.

Logo depois de Santo André, São Caetano aparece com maior montante de itens arrecadados, com 18,3 mil roupas e cobertores doados neste ano e 91,5 mil toneladas de alimentos. Em São Bernardo, os moradores contribuíram com 15 mil peças de inverno e 50,8 toneladas de mantimentos. O Fundo Social ribeirão-pirense recebeu 14,3 mil agasalhos e cobertores, além de 44 toneladas de hortifrúti e mais 3.000 cestas básicas.

A Prefeitura de Diadema esclareceu que iniciou as campanhas solidárias no fim de maio. O Fundo Social da cidade recebeu 200 peças de inverno até o momento e cestas básicas de alimento do Fundo Social do Estado, sem informar o número de kits.

Rio Grande da Serra informou que foram arrecadadas neste ano 2.200 peças de roupas de inverno e 2.000 cestas básicas. A Prefeitura de Mauá não respondeu aos questionamentos do Diário.

AÇÕES SOLIDÁRIAS

Além de arrecadar peças para o frio e mantimentos, os fundos sociais das sete cidades promovem ações para receber outros tipos de itens. Em Santo André, de janeiro a maio deste ano, foram 43 mil peças de vestuário arrecadadas, entre roupas, sapatos, brinquedos, acessórios, roupas de cama, mesa e banho. O fundo andreense recebeu, ainda, 6.000 peças entre mochilas e materiais escolares. Os donativos atendem 117 entidades assistenciais do município.

São Bernardo informou que, além das ações de inverno, realiza ação especial de Páscoa, que neste ano recebeu 21 mil caixas de chocolate destinadas a entidades assistenciais. Campanhas de Dia das Crianças e Natal estão na programação de 2022 das prefeituras de São Bernardo e São Caetano.

Em Diadema, além das campanhas para arrecadação de alimentos e roupas, o Fundo Social promove a ação Solidariedade Está no Sangue. O dia “D” da campanha será no próximo sábado, no Quarteirão da Saúde. O fundo ribeirão-pirense informou que atua com doações e com a realização de cursos de formação gratuitos para os moradores.

Pontos nas cidades recebem doações

Moradores e empresas da região podem contribuir, durante todo o ano, com as ações promovidas pelos fundos de solidariedade das sete cidades. Além da sede das entidades sociais, paços municipais, unidades de saúde e escolas são pontos de doação nas campanhas sazonais. Os interessados podem obter mais informações pelos canais oficiais dos fundos (confira relação na tabela acima).

Em Santo André, o Fundo Social conta com as chamadas Lojas Solidárias em quatro shoppings do município. Para a campanha de inverno foram disponibilizados mais de 200 pontos de arrecadação em prédios públicos e estabelecimentos comerciais.

São Bernardo informou que possui parcerias de empresas e comércios para a arrecadação dos donativos. A relação dos locais de doação está disponpivel no site saobernardo.sp.gov.br/web/fss.

Em São Caetano, escolas municipais, unidades de saúde e espaços como a Fundação das Artes fazem parte da rede de arrecadação de agasalhos e itens da campanha de inverno, que segue até 20 de julho na cidade.

Por meio da Prefeitura, o Fundo Social de Diadema informou que, além dos locais de entrega de doações, entre os quais o Paço Municipal, moradores e empresas podem solicitar a retirada de contribuições. Basta entrar em contato com a entidade pelo telefone 4092-5340 e passar informações sobre os donativos e endereço para a retirada dos itens.

Ribeirão Pires conta com postos de arrecadação no Parque Oriental, Câmara Municipal, unidades de saúde e Paço, além da sede do Fundo Social. Em Rio Grande da Serra, as doações também são recebidas em unidades de saúde e escolas municipais, além do Paço e da sede do Fundo Social de Solidariedade. De acordo com a administração municipal, contribuições também podem ser feitas por meio de transferência bancária. Informações sobre a conta podem ser obtidas na sede do Fundo Social.