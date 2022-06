Doações em ecopontos beneficiam 600 crianças

Da Redação



Iniciativa de reaproveitamento de materiais promovida pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) atingiu a marca de quase 1.000 brinquedos doados nas estações de coleta da cidade. Os itens, agora, levam alegria e diversão para 618 crianças, a maioria de famílias em situação de vulnerabilidade social. A quantia foi alcançada durante a sexta edição do evento Gincanas Ecológicas, realizada ontem. Na ação, as crianças participantes brincam e somam pontos, que são trocados por brinquedos.

A pedagoga Vanessa de Lima Souza, 34 anos, passava na frente do Parque Antônio Fláquer (Ipiranguinha), na Vila Alzira, quando recebeu o convite para levar os seus dois filhos para participarem do Gincanas Ecológicas. Essa foi a primeira vez que o Semasa realizou o evento em um parque do município. Vanessa não imaginava que minutos depois poderia realizar o sonho dos meninos. “Foi uma experiência incrível, porque eu não tenho dinheiro para comprar brinquedos e eles sempre pediram patins e bicicleta, e hoje (ontem) conseguiram ganhar, realizar o sonho deles”, comemorou.

A gincana ecológica, que completou ontem um ano de implantação, oferece atividades de lazer às crianças e promove a conscientização sobre a importância da separação e do descarte correto de resíduos. A iniciativa estimula, dessa forma, o reaproveitamento de materiais, incentivando práticas solidárias. É, também, momento de conscientização sobre consumismo.

Além de tradicionais brincadeiras, como tomba-lata, bola ao cesto, caixa-surpresa e roleta da sorte, a sexta edição da gincana promovida pelo Semasa trouxe novidades ao público: minigolfe e <CF51>the</CF> <CF51>wall kids</CF> – atração em que as crianças precisam escolher um caminho para jogar a bolinha e somar o maior número de pontos possível.

Junto ao Gincanas Ecológicas, o Semasa estreou mais uma iniciativa socioambiental: o Parque Recicla, que tem como objetivo fazer com que a população leve recicláveis para descartar corretamente em sacolas chamadas bags. Além disso, o projeto estimula o descarte adequado de óleo de cozinha. Ao levar um litro do produto usado, o participante ganha a mesma quantia de sabão ecológico, produzido pelo Instituto Triângulo a partir do reaproveitamento do óleo.

As atividades fizeram parte da programação do Junho Verde, campanha ambiental realizada pela Prefeitura e pelo Semana. Até o fim do mês, a autarquia realizará ações que podem ser consultadas no site www.semasa.sp.gov.br.

ESTAÇÕES DE COLETA

Santo André disponibiliza 20 estações de coleta, onde moradores também podem doar brinquedos e roupas, entre outros itens. Os chamados ecopontos são utilizados pela população para o descarte regular de entulho, recicláveis, móveis, estofados, colchões, óleo de cozinha (com entrega de sabão ecológico) e eletroeletrônicos. Também podem descartar, em algumas unidades, poda de vegetação, gesso e telha de fibra de amianto. Mais informações no site na Semasa.