Rita Passos sai a deputada federal e crê na vitória de Tarcísio em SP

Da Redação



19/06/2022 | 00:01



Após três mandatos como deputada estadual (entre 2007 e 2019), Rita Passos (Republicanos) agora pretende, na eleição de outubro, conquistar cadeira na Câmara. Ela segue o caminho do marido, o atual deputado federal Herculano Passos (Republicanos), que não tentará a reeleição. Herculano deverá ser candidato a prefeito de Itu, no Interior, em 2024. “A gente viu que, saindo os dois na mesma eleição, é difícil ampliar alianças. E ele já teve dois mandatos. Assim, eu saio a federal com possibilidade de fazer pelo menos 20 dobradas no Estado”, disse.

A intenção de Rita é seguir com as bandeiras de Herculano em Brasília e agregar o seu trabalho desenvolvido na área social durante seus mandatos na Assembleia. “O Herculano sempre defendeu o setor de turismo, o municipalismo e recentemente montou uma frente parlamentar em defesa das cooperativas de transportes rodoviários de carga. Vou seguir defendendo essas pautas”, afirmou a pré-candidata a deputada federal.

Além disso, pretende levar projetos que desenvolveu em São Paulo, como a semana nacional da adoção. “Quero criar uma lei para tratar desse assunto e debater a adoção no Brasil”, disse Rita, que foi secretária estadual de Desenvolvimento Social entre 2009 e 2010, durante a gestão de José Serra (PSDB) no Estado.

Antes no MDB, o casal migrou para o Republicanos durante a última janela partidária, em abril, a convite do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato a governador de São Paulo. “Eu acredito que Tarcísio tem o melhor projeto para o Estado. Uma pessoa que tem uma energia nova e vai oxigenar São Paulo. Estamos com 30 anos de PSDB e precisamos mudar”, afirmou.

Para ela, o cenário estadual deverá ser parecido com o federal, em uma disputa polarizada entre direita e esquerda. “Torço para o Bolsonaro. Ele tem defeitos, mas defende os meus valores e princípios, que são vida, família e política anticorrupção. O outro (Lula) a gente já viu e não deu certo.”

Para a região, a proposta, segundo Rita, é realizar parcerias com pré-candidatos a federal, que ainda estão em fase de conversas. “Temos realizado várias agendas nas cidades do Grande ABC e teremos dobradas na eleição.”

Além da relação política e de amizade com o Grande ABC, Rita e Herculano têm outro projeto na área empresarial. No próximo mês, deverão inaugurar em Santo André uma unidade do Bar do Alemão, no sistema delivery, que foi criado em Itu e tem filiais em São Paulo (eles também são sócios na Capital). “Isso mostra nossa aposta no Grande ABC, uma região tão importante e que merece ser mais valorizada.”