Verstappen crava pole no GP do Canadá de F-1, Alonso é o 2º e Leclerc, só o 19º

18/06/2022 | 19:40



Max Verstappen tem tudo para se isolar ainda mais na liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. O holandês cravou sua 15ª pole position da carreira no GP do Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve, e ainda verá os principais concorrentes largaram bem para trás. O companheiro de Red Bull Sérgio Perez é somente o 13º com o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, saindo em 19º após mexer no motor e abandonar no Q2. A surpresa é Fernando Alonso, da Alpine, em segundo no grid.

Atualmente o campeão do mundo lidera a temporada da Fórmula 1 com 150 pontos, diante de 129 de Pérez e de 116 de Leclerc. Para sair na frente em Montreal, em dia de treino classificatório sob chuva e, no final, com pista molhada, o holandês cravou 1min21s299, 0,645 segundos à frente de Alonso. Carlos Sainz errou na última tentativa para tirar a pole da Red Bull e acabou em terceiro.

O treino começou com muita chuva e pilotos pouco se arriscando na pista. Mesmo assim, muitos acabaram perdendo o controle e saíram do traçado, sem grandes acidentes no Q1, que acabou com os carros da Aston Martin de Vettel e Stroll fora.

Leclerc sabia que precisava de uma boa posição para não largar tão para trás. Mas optou por não ir à pista no Q2, já garantindo o 19º lugar no grid com punição a Tsunoda. Já Sérgio Perez bateu forte no muro e acabou ficando somente com o 13º lugar, na frente de Leclerc e de Lando Norris, que também não conseguiu disputar o Q2 por falta de potência no carro. A prova ficou um tempo parada por causa da bandeira vermelha, e voltou com Verstappen novamente diminuindo seu tempo, sempre com Alonso ameaçando a primeira posição.

O Q1 teve o chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, pela primeira vez entre os 10 melhores. Ele vibrou muito ao ser parabenizado pela equipe, mas acabou8 mesmo no 10º posto. Companheiro de Hamilton, George Russell arriscou com pneu rápido e acabou rodando. Verstappen fez um enorme tempo e se garantia em primeiro, quando Sainz vinha melhor. Mas o espanhol acabou errando e a festa foi mesmo da Red Bull.

COMO FOI O TREINO

O mau tempo que marcou todo o treino livre da categoria se manteve até final do Q2 deixando a disputa ainda mais emocionante. As batidas de Alexander Albon e Sergio Perez paralisou o treino. Destaque nos treinos livres de sexta-feira, Verstappen confirmou as previsões e conseguiu a pole position. O piloto, que completa 150 GPs na carreira neste domingo vai sair no primeiro posto pela segunda vez na temporada.

Hamilton também teve o que comemorar ao final dos treinos. O quarto lugar é o melhor resultado em grids nesta temporada. Ele ganhou ainda o duelo particular com o companheiro de equipe George Russel que vai largar na quarta fila (oitava posição). No Q2, o time da Mercedes conseguiu melhorar o seu rendimento consideravelmente, o que deu a Hamilton, condições de largar na segunda fila.

Já o espanhol Fernando Alonso conseguiu um rendimento acima do esperado no Q1. Mesmo em pista molhada, ele conseguiu andar na frente e obteve o inesperado segundo lugar. O francês Esteban Ocon, colega de equipe, sai em sétimo.

Já Charles Leclerc vai largar na penúltima posição do grid. O piloto monegasco acabou punido por fazer a quarta troca de motor na temporada e sai na última posição com a sua Ferrari.

O mau tempo fez com que os pilotos optassem por pneus compostos para poder ter um melhor desempenho sob chuva. George Russel registrou o melhor tempo com 1min36s688, mas acabou superado por Verstappen no final. Sainz, Magnussen, Bottas e Alonso também brigaram pelas primeiras posições no Q1.

No Q2, Alonso seguiu comandando os melhores tempos, cravou 1min30s910, a retomada contou com o acidente de Alexander Albon e depois teve ainda a batida de Sergio Pérez. A bandeira vermelha foi acionada e paralisou a sessão.

A última etapa dos treinos contou com Verstappen na frente. Já com a pista sem chuva, Russel foi o primeiro a arriscar pneus para a pista seca utilizando compostos mais macios. No entanto o holandês se manteve tranquilo. Mick Schumacher, Alonso e Sainz conseguiram diminuir a distância em 0s2.

No final Sainz superou Hamilton e chegou a tempo no segundo melhor tempo. No final, porém, Alonso conseguiu superá-lo garantindo o segundo lugar na fila e deixando o espanhol e o britânico em terceiro e quarto lugares respectivamente.

Confira a ordem do treino classificatório deste sábado:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min21s299

2º - Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 1min21s944

3º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - 1min22s096

4º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min22s891

5º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min22s960

6º - Mick Schumacher (ALE/Haas) - 1min23s356

7º - Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1min23s529

8º - George Russell (ING/Mercedes) - 1min23s557

9º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1min23s749

10º - Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo) - 1min24s030

11º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) - 1min26s788

12º - Alexander Albon (TAI/Williams) - 1min26s858

13º - Sergio Perez (MEX/Red Bull) - 1min33s127

14º - Lando Norris (CAN/McLaren) - Sem tempo

15º - 16º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 1min34s492

16º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - 1min34s512

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 1min35s532

18º - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min35s660

19º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min33s008*

20º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - 1min36s575*

* Punido com 10 posições