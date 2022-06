Repórter dá cantada em Luísa Sonza durante entrevista e brinca: -O não eu já tinha

18/06/2022 | 17:10



Luísa Sonza está dando o que falar na internet, tudo por conta de uma entrevista que deu ao Aratu On, do SBT. Nela, a cantora estava falando sobre ficar com outras pessoas, e deu uma dica ao público.

- Se você for ficar com alguém, se você for ter algo com alguém, essa pessoa tem que ser sua fã. E você, fã dela.

Foi então que a repórter Vivian Alecy, que comandava a entrevista, não perdeu tempo, e disparou:

- Isso. Sobre o que você disse, eu sou muito sua fã, Luísa, prazer, eu sou extremamente sua fã, entendeu?

Luísa então cai na risada e abraça a jornalista, que completa:

- O não eu já tinha, eu vim buscar o que? A humilhação.

O momento repercutiu muito na internet, e alguns internautas comentaram em suas redes:

Eu faria o mesmo... mano é a a Luísa Sonza, escreveu um internauta no Twitter.

Claramente eu se tivesse entrevistando a Luísa. O não a gente já tem, bora buscar a humilhação, comentou outra.