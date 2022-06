Palavra do Leitor

Do Diário do Grande ABC



18/06/2022 | 15:42



Em mundo de rápidas transformações tecnológicas, econômicas, ambientais e sociais, a criação e aplicação de normas técnicas se tornaram indispensáveis. Várias empresas, órgãos públicos e a sociedade de forma geral descobriram na normalização maneira de garantir que cada vez mais produtos, processos e serviços sejam ofertados com segurança e qualidade. Nos últimos dois anos à frente da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), temos promovido inúmeras iniciativas que atendam cada vez mais às necessidades dos brasileiros e, consequentemente, sejam o fator propulsor do crescimento econômico e social.

No momento do enfrentamento da pandemia, com rapidez e ineditismo, em menos de um mês contribuímos por meio de práticas recomendadas com a disseminação de informações e orientações para a indústria e a sociedade em geral sobre máscaras de proteção e ventiladores pulmonares, por exemplo. Em menos de dois anos, com novo sistema de normalização mais ágil, já geramos 24 diferentes documentos que hoje são referências para governo, empresas e sociedade, fornecendo orientações para áreas que vão da saúde, construção civil e até combate aos incêndios florestais.

Com agenda estratégica voltada ao fortalecimento dos mais de 200 comitês técnicos que compõem a ABNT, gestão operacional integrada e focada na inovação em produtos e serviços, transformação digital, simplificação e produtividade nos processos e maior participação da sociedade, evoluímos em todas as frentes.

Já são quase 9.000 normas técnicas que fornecem a base necessária para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do País – crescimento de 8,5% em relação ao mesmo período de 2021. Além dos mais de 24 mil documentos técnicos produzidos, que representam acréscimo de 55% nos últimos dois anos. Contamos com mais de 400 programas de certificação de produtos e serviços e dos inúmeros acordos de cooperação firmados com instituições públicas e privadas.

A ABNT está à frente de temas sensíveis aos brasileiros, como acesso a água, energia e saneamento, destinação de resíduos sólidos, economia circular, proteção ao meio ambiente, cidades e comunidades sustentáveis, igualdade de gênero e governança, a exemplo da norma anticorrupção.

Foram muitas as conquistas e desafios enfrentados na última gestão, o que nos motiva a seguir à frente de entidade que se reinventa há 81 anos e demonstra o compromisso de se manter moderna e antenada aos novos tempos.



Mario William Esper é presidente da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e diretor de relações institucionais da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland).

PALAVRA DO LEITOR

Aumento – 1

Quanto mais aumentar, melhor! Assim vai ter menos carro na rua e os reclamões que não gostam de trabalhar vão andar a pé (Petrobras anuncia aumento de 14,2% para o diesel e de 5,2% para a gasolina).

Sílvio Mojano

do Facebook

Aumento – 2

Os fanáticos vão dizer o que agora? Enquanto a política de preços for em dólar (PPI), nós, brasileiros, vamos pagar a conta alta de lucros para os acionistas da Petrobras.

Oziel Mariano da Silva

do Facebook

R$ 11 milhões – 1

Parabéns aos companheiros metalúrgicos! Exemplo de categoria organizada, com história de lutas e conquistas (PLR da Toyota injetará R$ 11 milhões na economia da região). Viva a classe trabalhadora!

Fabio Bandeira

do Facebook

R$ 11 milhões – 2

Sim, é direito do trabalhador! Triste é ser dispensado bem em momento tão crucial como este.

Marilda de Oliveira Mendonça

do Facebook

Má imagem

Com a cara do descaso, mais um grave episódio ocorre com as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, na Floresta Amazônica. Os suspeitos, Amarildo Oliveira e seu irmão Oseney Oliveira, confessaram e indicaram à Polícia Federal o local do bárbaro assassinato, e onde enterraram os corpos, a três quilômetros da margem do Rio Itaqui. Lógico que lamentamos com os quase 50 mil assassinatos que, infelizmente, ocorrem por ano no Brasil. Porém, estarrece é ver o comportamento inadequado de pessoas inimigas da manutenção da floresta.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

ICMS

Não tardou uma semana para ficar demonstrado aos brasileiros com menor conhecimento comercial e de matemática básica que a pressão do governo sobre ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) dos combustíveis é, além de inócua, estelionato político e econômico. Petrobras anuncia aumentos antes de a semana finalizar. Preço final de um produto é apenas a soma do custo, mais as taxas, mais a margem de lucro; sobre cujo resultado se aplicam os impostos relativos à venda final. Atrás de novos estelionatos e afirmações enganadoras.

Ruben J. Moreira

São Caetano

Rússia x Ucrânia – 1

Estou cansada dessa guerra (Putin se compara a Pedro, o Grande, e fala em ‘devolver’ territórios à Rússia). A gasolina está subindo absurdo e dizem os especialistas que é por conta dessa droga de guerra. Cansada disso! Esses países ricos só atrapalham suprindo a Ucrânia de armas e munição. Assim essa porcaria de guerra não acaba tão cedo.

Solange Santos

do Facebook

Rússia x Ucrânia – 2

Sempre admirei Vladimir Putin, ‘o Grande’ . Depois de ver o comentário de sua vida, a sua ascensão ao poder, uma pessoa calculista, inteligente, garoto rebelde vindo de uma família pobre que se tornou líder da Rússia. Deus abençoe Vladimir Putin! Que alcance a vitória sobre a Ucrânia e contra os globalistas.

Roberto Silva

do Facebook

Aproxima-se a hora

Enquanto os dias escoam para o mês de outubro, olho para o Senado e percebo que o Senado não olha para mim. Nem para você, leitor. O Senado olha para os senadores e estes só atentam para si mesmos. Com a mais generosa boa vontade, entre os 81, as exceções a esse quadro egocêntrico não chegam a 20. Eis uma das grandes missões da ação política em favor do Brasil ao longo deste ano eleitoral. Vinte e sete senadores serão escolhidos pelos eleitores no primeiro domingo de outubro. Cada Estado deve passar pente-fino na atuação dos que se apresentarem buscando renovar os mandatos. É preciso conhecer e tornar conhecidas, entre outras, as respectivas posições em relação ao pacote anticrime, à CPI da Lava Toga, à CPI da Covid, à prisão após condenação em segunda instância e à governabilidade do País.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)