Petrobras na contramão

Do Diário do Grande ABC



18/06/2022 | 15:40



O Brasil foi surpreendido nas primeiras horas da sexta-feira com novo reajuste no custo de combustíveis imposto pela Petrobras. Desta vez, o aumento no valor do litro de óleo diesel nas refinarias foi de 14,26% – índice imediatamente repassado aos consumidores do Grande ABC, como mostra reportagem publicada nesta edição do Diário. No momento em que lideranças dos três poderes constituídos se unem no esforço de conter a inflação, a empresa petrolífera anuncia mais uma alta, a quarta desde o início do ano, no insumo que impacta toda a cadeia de preços no País, evidenciando, assim, estar na contramão dos interesses nacionais. Por qual razão?

A atuação desconcertada da Petrobras chama ainda mais atenção porque se dá justamente quando Executivo, Legislativo e Judiciário se alinham em busca de caminhos para segurar a disparada dos preços dos combustíveis. Sendo uma empresa estatal, comprometida com a prosperidade do Brasil, conforme confessa oficialmente no documento intitulado “razão da nossa existência”, a petrolífera deveria agir com mais responsabilidade.

Não há nenhum poder no País que esteja à margem da preocupação provocada pelos constantes aumentos no preço dos combustíveis. Até um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça, quer que a Petrobras explique os critérios que leva em conta para corrigir sua tabela de valores. Congresso e Palácio do Planalto trabalham há tempos pela desoneração de impostos para baratear gasolina e diesel, como demonstra a batalha pelo teto de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

A Petrobras, todavia, caminha em sentido contrário, embora diga que “compreende os reflexos que os preços dos combustíveis têm na vida dos cidadãos”, como declarou na nota em que anunciou o novo aumento. Talvez seja realmente a hora de instalar uma CPI, conforme desejo do presidente Jair Bolsonaro (PL), para investigar quais interesses movem a petroleira que até bem pouco tempo atrás, antes de o PT a aparelhar, era motivo de orgulho dos brasileiros.