Apresentadora do É de Casa pede desculpas ao vivo após comentário racista

Neste sábado, dia 18, Talitha Morete pediu desculpas durante o programa É de Casa, por conta de um incidente que aconteceu no último episódio. Caso você não tenha acompanhado, Talitha pediu para que a convidada, Dona Sirlene, servisse a cocada que havia preparado. Nas redes, o modo como ela pediu foi visto como racista.

- Queria começar pedindo desculpas para você de casa, já fiz isso nas minhas redes sociais, mas quero pedir por aqui também, como já fiz com a Dona Silene, que convidei para vir aqui dividir uma receita de cocada maravilhosa. Pedi que a dona Silene servisse a cocada quando, na verdade, eu deveria servi-la, eu errei, queira transformar esse episódio em aprendizado.

Além de se desculpar ao vivo e em rede nacional, Talitha também publicou um pedido de desculpas em seu Instagram:

Antes de vir aqui, a primeira coisa que eu fiz foi falar com a dona Silene e pedir desculpas para ela. Eu também preciso me desculpar com todas as pessoas, com o meu público, pela minha fala. Errei e não há nada a ser dito para justificar ou minimizar esse erro, a não ser me desculpar. Desde sábado tenho refletido sobre o ocorrido. Eu tenho refletido sobre o lugar que ocupei nesse contexto. Como ser humano, como comunicadora, quero transformar esse episodio em aprendizado e num compromisso de vigília antirracista constante. É isso o que eu posso e devo fazer. Aproveito para agradecer ao meu colega Manoel Soares pela sensibilidade e o cuidado com a dona Silene. É muito importante quando estamos num grupo diverso que comprova como o mundo pode ser melhor quando incluí a todos.