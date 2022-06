Morre aos 89 anos de idade a atriz Ilka Soares

18/06/2022 | 14:11



O ano de 2022 tem levado alguns grandes nomes da cena do entretenimento mundial.

No dia 18 de junho morreu a atriz Ilka Soares, aos 89 anos de idade. Quem fez o anúncio foi seu neto, Thomaz Azulay, nas redes sociais, através de um comunicado:

É com tristeza e paz que a família comunica o falecimento de nossa mãe, avó, bisavó e estrela maior Ilka Soares, às 7:30 do dia 18/06 na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ela deixa muita saudade e a certeza de que a vida é bela. Viva Ilka!.

A atriz trabalhou em grandes produções como as novelas Anjo Mau, Locomotivas e Mandala.