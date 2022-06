Abrafrigo: exportações totais de carne bovina sobem 20% em maio

18/06/2022 | 12:45



As exportações totais de carne bovina (in natura e processados) somaram 181,19 mil toneladas em maio de 2022. Este resultado significou um crescimento de 20% sobre as vendas ao exterior de maio de 2021, quando foram reportadas 150,71 mil toneladas, informou a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), a partir de dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia, compilados pela entidade. Apesar de representar um recorde para o período, o desempenho indica uma desaceleração em relação ao pico de março deste ano, quando superou 203 mil toneladas, e de abril, de 186 mil toneladas.

No mês passado, o volume exportado representou receita de US$ 1,093 bilhão, alta de 50% sobre igual período de 2021.

No acumulado do ano, as exportações brasileiras do produto somam 714,36 mil toneladas, alta de 28% em comparação com igual intervalo do ano passado. Em valores, por sua vez, houve crescimento de 57%, de US$ 3,247 bilhões nos primeiros cinco meses de 2021 para US$ 5,100 bilhões em período semelhante de 2022.

Segundo a associação, neste ano, além da boa performance chinesa nas aquisições, o Brasil está contando com a elevação das importações dos Estados Unidos. Os norte-americanos aumentaram suas compras de 33,7 mil toneladas em 2021 para 90,738 mil toneladas em 2022 (alta de 169%). O Egito é outro player importante, já que importou 17,596 mil toneladas até maio de 2021 e, neste ano, chegou a 66,813 mil toneladas (alta de 342%).

Até maio de 2022, a China elevou suas compras de 318,938 mil toneladas para 440,894 mil toneladas (alta de 48,3%), o que mais do que compensou a redução das importações pela cidade de Hong Kong, que caíram 55%, passando de 99,2 mil toneladas em 2021 para 44,6 mil toneladas em 2022. No total, 109 países elevaram suas importações nos cinco primeiros meses do ano, enquanto outros 38 reduziram sua movimentação, informa a Abrafrigo.