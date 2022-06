Bitcoin cai abaixo de US$ 20 mil à medida que investidores liquidam criptomoedas

18/06/2022 | 12:30



O preço do bitcoin caiu abaixo de US$ 20 mil, neste sábado, pela primeira vez desde o final de 2020. A desvalorização é um sinal de que investidores estão ampliando as vendas de criptomoedas.

O bitcoin, a criptomoeda mais popular, caiu abaixo do limiar de suporte técnico e chegou a registrar perdas de até 9%, para menos de US$ 19 mil, de acordo com a CoinDesk. A última vez que o bitcoin esteve nesse nível foi em novembro de 2020, quando estava a caminho de seu recorde histórico de quase US$ 69 mil. A criptomoeda agora perdeu mais de 70% do valor que havia atingido nesse pico de novembro.

O Ethereum, segunda maior criptomoeda do mundo, vem caindo nas últimas semanas e sofreu uma baixa semelhante neste sábado, atingindo brevemente US$ 975,35, seu nível mais baixo desde janeiro de 2021. Este é o mais recente sinal de turbulência no setor de criptomoedas em meio a instabilidades nos mercados financeiros.

A variação mostra como investidores estão vendendo ativos mais arriscados, porque bancos centrais estão aumentando as taxas de juros para combater a inflação acelerada. "A criptomoeda tem problemas suficientes. Ela não precisa do macro", disse Noelle Acheson, chefe de insights de mercado do credor de criptomoedas Genesis Global Trading, em referência ao aumento das taxas de juros e preocupações com a inflação. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.