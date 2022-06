Klose, maior artilheiro da Copa do Mundo, inicia carreira de treinador na Áustria

18/06/2022 | 12:17



O ex-atacante alemão Miroslav Klose, maior artilheiro da história da Copa do Mundo, escolheu o futebol da Áustria para iniciar a carreira como treinador. Ele foi anunciado na sexta-feira pelo Altach, clube da primeira divisão austríaca com o qual assinará contrato no domingo. A apresentação oficial está marcada para segunda-feira.

Aposentado da carreira de jogador desde 2016, Klose vinha se preparando há algum tempo para assumir o comando de um time profissional. A primeira experiência foi como auxiliar da seleção alemã, antes de se tornar treinador principal da equipe sub-17 do Bayern de Munique, clube no qual fez história. Depois, também no time bávaro, foi auxiliar de Hansi Flick antes da saída dele para a seleção.

"Estou realmente ansioso como o meu novo trabalho aqui em Altach. Tenho um sentimento positivo desde o momento que cheguei, então tenho certeza que estou no lugar certo. As primeiras discussões com os responsáveis foram tão abertas que ficou claro para mim que meu destino era aqui. Agora, mal posso esperar para conhecer a equipe, as pessoas do clube e, claro, os torcedores", afirmou Klose em entrevista ao site oficial do time austríaco.

Klose fez parte do maior trauma recente do futebol brasileiro. Foi dele o segundo gol na vitória por 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil na Copa de 2014. Com aquela bola na rede, alcançou o 16º gol em mundiais e passou Ronaldo Fenômeno para se colocar como o maior artilheiro da história das Copas. Presente na Copa de 2002, quando os alemães foram vices da seleção brasileira, o atacante também disputou as edições de 2006, em sua terra natal, e de 2010, na África do Sul.

Jogando por clubes, foi bicampeão alemão com o Bayern de Munique, time que defendeu de 2007 a 2011, após passagens por Werder Bremen, Kaiserslautern e Homburg. Os últimos anos de futebol da lenda alemã foram jogados com a camisa da Lazio, de 2011 a 2016.