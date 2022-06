Após problemas de saúde, Joelma anuncia lançamento de clipe gravado na Amazônia

18/06/2022 | 12:11



Vem novidade por aí! Após ficar internada com sequelas da Covid-19, a cantora Joelma anunciou que irá comemorar o seu aniversário, no próximo dia 22 de junho, presenteando aos seus fãs.

Movida sempre pela sua cultura, Joelma irá lançar o seu mais novo clipe gravado na Amazônia, Amor No Silêncio, para comemorar a chegada dos 48 anos de idade. O clipe traz a tona o lado ribeirinho da artista, e mostra cenas belíssimas dela em meio ao Rio Negro e a Amazônia.

O que me move é a minha cultura, o Norte do nosso Brasil e cantar sobre o amor. Então esse clipe gravado na Amazônia é muito especial pra mim. Gravamos na cidade de Novo Airão em Manaus e foi muito especial estar em meio à natureza, ao rio. Eu me diverti, estava literalmente em casa!, disse ela.

Animada, Joelma compartilhou um trecho do trabalho nas redes sociais.