Após declarações e polêmicas, Simaria afirma que não está abalada, revela colunista

18/06/2022 | 11:10



Parece que Simaria não está abalada com os últimos acontecimentos envolvendo o seu nome e a polêmica com a irmã, Simone! As informações são do colunista Leo Dias.

Segundo o profissional, uma fonte que esteve em contato com a coleguinha, afirmou que ela está super bem com tudo que está acontecendo. A cantora teria até feito uma declaração surpreendente:

Mulheres que vieram para fazer diferença, não se abalam com nada disso, teria afirmado Simaria.

Vale pontuar que Simaria está afastada dos palcos, e Simone está se apresentando sozinha. Em seu primeiro show, ela se declarou à irmã:

- Sou capaz de dar a minha vida pela sua vida. Eu espero nesse momento que você esteja vendo esse vídeo e receba meu amor de longe, disse Simone muito emocionada.