Após seis meses do fim do namoro com Shaw Mendes, Camila Cabello provoca rumores de novo namoro

18/06/2022 | 10:11



Parece que Camila Cabello está vivendo um novo amor! As informações foram divulgadas pelo veículo Page Six.

Após seis meses do fim do namoro com Shaw Mendes, a cantora, de 25 anos de idade, foi flagrada ao lado do empresário Austin Kevitch, CEO de um aplicativo de namoro, pelas ruas de Los Angeles aparentemente em um passeio romântico.

O suposto casal estava vestido casualmente enquanto trocavam olhares e sorrisos. Porém, em nenhum momento, a artista e o empresário mostraram algum carinho mais físico, o que dá a entender que ainda podem estar se conhecendo.

Recentemente, Camila Cabello falou sobre o término com Shaw Mendes:

- A medida que fico mais velha, sim, as prioridades mudam. E sinto que foi assim que aconteceu com nós dois, afirmou em entrevista ao programa New Music Daily.