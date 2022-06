Santo André precisa vencer Oeste se quiser manter sonho da vaga

Francisco Lacerda



18/06/2022 | 08:51



O Santo André recebe hoje, no Bruno Daniel, às 15h, o Oeste de Barueri, pela décima rodada do Grupo G-7 da Série D do Campeonato Brasileiro. E a vitória é essencial para as pretensões do Ramalhão de seguir vivo na briga pela classificação à próxima fase da competição nacional. Em sétimo e penúltimo lugar no Grupo G-7, fruto de duas vitórias, dois empates e cinco derrotas, e faltando somente cinco rodadas para o término desta fase, o Ramalhão não pode mais vacilar, principalmente dentro de casa, e encara a partida como decisão para chegar ao G-4, o grupo dos quatro que avançam no torneio.

Com oito pontos, o Santo André está a dois do Cianorte, quarto, o último time dos quatro que se classificariam se o campeonato terminasse hoje. São Bernardo FC é o líder, com 19; seguido pelo Paraná, em segundo, com 16; e Nova Iguaçu, em terceiro, com 11.

Tentando acabar com os altos e baixos da equipe, que vem de derrota para a Portuguesa em duelo no Rio de Janeiro na última rodada e que venceu pela derradeira vez no dia 21 de maio, a própria Lusa carioca, o técnico Renato Peixe trabalhou o elenco a semana toda para o confronto. Mas não terá vida fácil, já que, mais uma vez, carregará até a hora do jogo a dúvida se poderá ou não contar com os zagueiros João Paulo e Caio Ruan, o lateral-direito Lucas Silva, o lateral-esquerdo Bahia e o atacante Dioran, todos entregues ao departamento médico.

O treinador, que chegou em mio vindo do vizinho EC São Bernardo, pede que a equipe seja “intensa” a partida toda e tenha mais vontade de vencer que o adversário. “Os caras não podem querer mais do que a gente”, esbraveja. “É mais um confronto difícil. Temos realmente uma decisão e precisamos somar os três pontos porque não tem outro resultado. Temos de fazer nosso dever de casa para conseguirmos nossa classificação. É pegar as coisas de bom que estamos fazendo como equipe para diminuir a margem de erro para conseguirmos a vitória”, diz o treinador.



OESTE

O Oeste é o quinto, com dez pontos, mesma pontuação do Cianorte, mas em desvantagem em número de gols pró (10 a 9). Assim como o Ramalhão, só a vitória interessa ao time de Barueri. Sem vencer há quatro jogos e vindo de empate em casa com o Nova Iguaçu na semana passada, o Rubrão, do técnico Sérgio Alexsandro, terá reforço na defesa, já que o zagueiro Pedro Favorito retorna após se recuperar de lesão. A baixa é Lucas Geovanni, o outro zagueiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O restante da equipe deve ser o mesmo. A último triunfo do Oeste foi justamente contra o Santo André, 2 a 0, dia 15 de maio, em Barueri.