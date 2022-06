Santo André leva vacina contra gripe e Covid-19 à estação de trem da CPTM

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



18/06/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André anunciou nova medida de reforço às campanhas de imunização contra a gripe e a Covid-19. Para ampliar o número de moradores imunizados, entre segunda-feira e 24 de junho, das 9h às 16h, profissionais da Secretaria de Saúde irão aplicar as vacinas na estação de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) Prefeito Celso Daniel.

“A conclusão da cobertura vacinal é fundamental para a proteção da nossa gente. Por isso, estamos implantando este posto avançado de imunização neste local de grande circulação, para possibilitar que as pessoas atualizem suas vacinas contra as síndromes gripais”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A aplicação dos imunizantes será feita em estrutura instalada perto das catracas da estação. Todos os moradores que forem se vacinar precisam apresentar documento de identidade. Para a proteção contra o coronavírus, também é necessária a apresentação de comprovante das primeiras doses. Profissionais da saúde devem comprovar atuação na área e pessoas com comorbidades devem apresentar receita médica ou laudo comprobatório.

A vacina contra a Covid-19 é destinada a profissionais da saúde e pessoas com mais de 12 anos, respeitando o intervalo de quatro meses da última dose. Santo André já aplicou mais de 1,7 milhão de doses desde que a campanha de imunização contra o coronavírus teve início. A cobertura com esquema completo de vacinação chegou a 100% da população com mais de 12 anos.

Já a vacina contra gripe estará disponível para profissionais da saúde, idosos, crianças, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e professores. A imunização contra a Influenza, que começou no fim de março, segue até o dia 24 no Estado de São Paulo. A cobertura vacinal segue baixa entre os grupos prioritários. Em Santo André, das 6.450 gestantes, apenas 1.354, ou 21% do total, foram imunizadas. A adesão foi menor entre puérperas, com apenas 173 vacinadas, ou 16%, do total de 1.060 moradoras.

A meta de imunização estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% dos grupos prioritários. Com a chegada do inverno e o clima mais seco, a tendência é de favorecimento ao contágio por vírus como o da Influenza ou o coronavírus.

“Ampliar a proteção contra a Influenza e a Covid-19 salva vidas e protege os mais vulneráveis. Permitir que as pessoas tomem as vacinas, sem agendamento, na estação da CPTM será mais um acerto de nossa cidade que vem sendo exemplo no enfrentamento à pandemia para todo o Brasil. E nossas ações de vacinação seguirão no intuito de facilitar a vida da população”, destacou o secretário de Saúde de Santo André, José Police Neto.

Além do novo ponto de vacinação na estação da CPTM, os moradores podem receber os imunizantes contra a gripe e contra a Covid-19 nas 33 unidades de saúde do município, sem a necessidade de agendamento. Também há opção de vacinação no sistema drive-thru, mediante agendamento prévio, pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid.