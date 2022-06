Santo André prepara sede do Fundo Social no Jardim Mirante

Da Redação



18/06/2022 | 00:01



O FSS (Fundo Social de Solidariedade) de Santo André vai ganhar, em breve, mais uma sede. Um espaço localizado no Jardim Mirante está sendo estruturado para oferta de cursos profissionalizantes gratuitos à população, por meio da Escola de Ouro Andreense.

O local fica junto à creche Padre José Mahon (Mirante II), inaugurada em 2019. Estão sendo investidos R$ 480 mil para construir e equipar a sede, que contará com uma cozinha, sala para 20 alunos, sala de depilação, espaço com quatro cadeiras para cabeleireiros, quatro mesas para manicures, mesa de seis lugares para artesanato e dois banheiros adaptados. Também está sendo finalizada uma passagem de pedestres ligando a Rua Angra dos Reis e a Avenida Guaraciaba.

“Nessa região do Jardim Mirante, perto da Comunidade do Kibon, do Jardim Carla, já entregamos duas creches. E fizemos um anexo à creche, onde vai funcionar o Fundo Social de Solidariedade, mais uma sede descentralizada da Escola de Ouro Andreense. Teremos muitos cursos de capacitação para essa região, onde há densidade populacional muito grande. Em breve vamos voltar aqui para inaugurar”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB), que esteve no local nesta semana para acompanhar o andamento das obras.

A Escola de Ouro Andreense oferece cursos nas áreas de artesanato, beleza, construção civil, costura, cultura, desenvolvimento pessoal, gastronomia, informática e meio ambiente. O intuito do programa é qualificar pessoas ao mercado de trabalho e, a partir de convênios com empresas e comércios de Santo André, os alunos podem ser contratados – a partir da certificação, os formados passam a integrar o banco de talentos do projeto.

Mais detalhes podem ser encontrados na plataforma digital desenvolvida exclusivamente para o programa: http://www.escoladeouro.com.br, onde é possível acessar os dados relativos aos cursos, novas turmas, locais onde estão sendo oferecidos, realizar inscrição, entre outras informações.