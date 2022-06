Vacina contra a gripe reduz em quase 90%

Associação Paulista de Portais e Jornais



18/06/2022 | 23:59



o risco de ter Covid-19 grave, aponta estudo

Estudo com mais de dois mil profissionais de saúde no Catar mostrou que aqueles que tomaram a vacina da influenza eram cerca de 90% menos propensos a desenvolver Covid-19 grave do que os profissionais que não haviam sido imunizados contra a gripe. O artigo foi publicado na plataforma de preprints MedRxiv e conduzido por especialistas do Hospital Hamad Medical Corporation do Catar, Universidade Weill Cornell Medicine do Catar, Universidade Cornell dos Estados Unidos, entre outras instituições. A informação foi divulgada pelo Instituto Butantan.

Como foi feito o estudo

O trabalho foi conduzido no final de 2020, antes da aprovação dos imunizantes contra a Covid-19. Os pesquisadores analisaram os registros de 30 mil trabalhadores de saúde do Catar e compararam dados de 518 indivíduos com histórico positivo para Covid-19 e de duas mil pessoas com resultado negativo. Os profissionais que haviam tomado a vacina contra a gripe naquele ano tiveram 30% menos probabilidade de testar positivo para o vírus SARS-CoV-2 e 89% menos chance de desenvolver a doença grave, em comparação com trabalhadores que não receberam o imunizante, embora o número de casos graves tenha sido baixo em ambos os grupos.

Repercussão

No Brasil, a imunologista Ester Sabino, professora do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, diz que o estudo no Catar é importante “pois demonstra algo que ainda não sabíamos: que uma determinada vacina pode conferir alguma proteção contra um patógeno novo

Outro estudo

O trabalho do Catar corrobora o que já havia sido mostrado em 2020 por pesquisadores brasileiros da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que publicaram um artigo no British Medical Journal relatando uma possível associação entre a vacina da gripe e o risco reduzido de morte em pessoas hospitalizadas com Covid-19 no Brasil. A equipe analisou um total de 53.752 casos confirmados de Covid-19 e descobriu que os pacientes que haviam recebido recentemente o imunizante da influenza tiveram, em média, 7% menos chance de precisar de tratamento intensivo, 17% menos chance de necessitar de suporte respiratório invasivo e 16% menos risco de óbito.

Malha ociosa

São Paulo dispõe de 2.390 quilômetros de malha ferroviária ativa e 2.530 quilômetros desativada ou ociosa, segundo o governo do Estado. O líder do governo na Assembleia Legislativa, Vinícius Camarinha (PSDB), afirmou terça-feira (14), durante audiência pública para debater o Projeto de Lei 148/22, de autoria do Executivo, que a proposta vai permitir que a malha ferroviária paulista atualmente ociosa seja reutilizada pela iniciativa privada para diversos fins, como turismo e transporte de cargas e passageiros. "Enquanto vemos países em desenvolvimento impulsionando o transporte ferroviário, nós ainda patinamos para encontrar uma solução. Hoje 85% de tudo é transportado sobre pneus, que é uma tragédia completa no ponto de vista econômico e ambiental", afirmou Camarinha.

“Nenhum centavo”

A chamada malha ativa não atende o Estado de São Paulo, na visão do coordenador do grupo de trabalho sobre ferrovias da Secretaria de Transportes, Luiz Alberto Fioravante. “São ferrovias que transportam cargas de outros Estados e atravessam São Paulo com direção ao porto de Santos. Não deixam nenhum centavo para São Paulo".

Infraestrutura paulista

A Alesp acaba de criar a Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura e da Engenharia. Será coordenada pelo deputado estadual Campos Machado (Avante), que propõe simpósios, seminários e outros eventos. "O objetivo desta frente é incentivar e acelerar novas discussões para promover em todo o Estado um incremento de atividades de infraestrutura, engenharia e desenvolvimento. Assim, estaremos contribuindo efetivamente com a geração de empregos, através da movimentação e do aquecimento do mercado", disse o deputado.

Investimento

A indústria Lesaffre, que atua no segmento de leveduras e produtos para fermentação, anunciou a sua primeira fábrica de fermento biológico do Brasil, que será instalada em Narandiba, na região Oeste do Estado. (O Imparcial, Rede APJ).

O Liberal se moderniza

O Liberal, de Americana, completou 70 anos dia 1º de junho e lançou um novo projeto gráfico e editorial da sua versão impressa. A partir de discussões internas, que contaram com a opinião de leitores, o jornal alterou apresentação dos textos, criou e reformulou editorias e lançou seções. O Liberal faz parte da Rede APJ (Associação Paulista de Portais e Jornais).

Frase

“Em termos editoriais, gostaríamos que o leitor sentisse e valorizasse que O Liberal contempla mais assuntos, especialmente os que fogem do noticiário cotidiano. Queremos promover experiências mais completas que permitam ao leitor se informar, se divertir e aprender com o jornal”, explicou o editor-executivo, João Colosalle.