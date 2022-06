Leclerc melhora, mas Verstappen lidera de novo e domina treinos do GP do Canadá

17/06/2022 | 19:41



Depois de liderar o primeiro treino livre do GP do Canadá de Fórmula 1, com uma vantagem de 0.246s sobre Charles Leclerc, Max Verstappen viu o rival ferrarista melhorar na segunda sessão, mas não o suficiente para ficar em primeiro. O holandês da Red Bull liderou novamente e fez uma volta de 1min14s127, o melhor tempo do dia no Circuito Gilles Villeneuve, apenas 0.081s mais rápido que Leclerc, o segundo colocado, seguido pelo companheiro Carlo Sainz em terceiro.

Fora do calendário nas duas últimas temporadas, em razão das limitações impostas pela pandemia do coronavírus, o GP canadense teve seus primeiros treinos bem aproveitados por pilotos mais experientes. Vencedor da etapa em 2018, a penúltima antes do hiato, e em 2013, o tetracampeão Sebastian Vettel, de 34 anos, fez o quarto melhor tempo com sua Aston Martin.

O quinto ficou com o bicampeão Fernando Alonso, que já havia surpreendido ao fazer o terceiro lugar no treino 1, caçando a Ferrari e a Red Bull. O espanhol também já subiu ao pódio em Montreal, mas há muito mais tempo que o alemão: venceu a edição de 2006, ano em que também foi campeão do Mundial de Pilotos.

Já Lewis Hamilton, vencedor do último GP canadense antes da pandemia e dono de outros seis triunfos na etapa, deu sinais de que não há grandes esperanças de subir no primeiro lugar do pódio pela oitava vez. Em mais um dia ruim da Mercedes, o heptacampeão fez o 13º tempo, abaixo do companheiro George Russell, que foi sétimo. Pierre Gasly foi quinto e Lando Norris o oitavo, enquanto Daniel Ricciardo e Esteban Ocon fecharam o Top 10.

Quem ficou de fora das primeiras dez posições foi o mexicano Sergio Pérez, que havia ficado em quarto no primeiro treino e terminou o segundo em 11º. Os canadenses Lance Stroll e Nicholas Latifi não foram tão bem correndo em casa e ficaram em 12º e 19º lugar, respectivamente. Valtteri Bottas foi o único sem tempo na sessão.