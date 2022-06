Da Redação

Do Diário do Grande ABC



17/06/2022 | 17:00



A PF (Polícia Federal) confirmou hoje que os restos mortais encontrados na região do Vale do Javari, no Amazonas, pertencem ao jornalista britânico Dom Phillips, que estava desaparecido desde 5 de junho.

A análise feita pelo Instituto Nacional de Criminalística de Brasília confirmou a identidade do repórter.

Em breve mais informações