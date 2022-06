Pete Davidson estreia em reality da família Kardashian com piada sobre partes íntimas de Kim

17/06/2022 | 16:11



O ator e comediante Pete Davidson fez sua estreia no reality da família Kardashian. Sua primeira aparição no programa da namorada foi do seu jeito, com uma piada. Numa cena pós créditos, Kim Kardashian, ao apresentar o namorado a uma das funcionárias da equipe que produz a atração, fez uma piada sobre o tamanho da intimidade que têm:

- Pete, venha aqui, você tem que conhecer a Paxy. Ela trabalhou comigo como editora de áudio nos 14 anos de Keeping Up With the Kardashians. Ela sabe tudo sobre mim. Ela provavelmente viu minha vagina.

Ao que o comediante não perde a oportunidade e responde com uma anedota:

- Mais do que eu?

A editora de áudio também respondeu rapidamente dizendo que nunca tinha visto as partes íntimas da empresária. Juntos desde o final de 2021, o ator não tinha aparecido antes no novo programa da família e alguns de seus amigos chegaram a comentar que o rapaz não deveria participar, segundo informações do jornal EUA Page Six.