Giovanna Ewbank viaja para passar apenas uma noite com Bruno Gagliasso: -Não consegui matar as saudades

17/06/2022 | 16:10



Que casal! Se você acompanha Giovanna Ewbank, já sabe que ela adora compartilhar inúmeros momentos em família. Mas, apesar de sempre mostrar sua vida com os filhos, não significa que ela e Bruno Gagliasso não têm um tempo só para eles. A atriz compartilhou em suas redes um momento romântico que teve com o marido.

- Estava gravando com meu marido e ele tinha que vir para São Paulo e não consegui matar as saudades dele. Porque a gente ficou com as crianças muitos dias. Resolvi vir para São Paulo para passar uma noite com ele, comer um fondue e tomar um vinho.

Com a confissão de Gioh, Bruno não ficou de fora. O ator de 40 anos de idade também deu o seu parecer sobre a saudade da esposa:

- Quando sua esposa fica com saudade de você e resolve vir para São Paulo acompanhar o marido no trabalho e ter uma noite romântica. Vinhozinho...