Nishikawa homenageia os 'soldados do fogo'

17/06/2022 | 15:36



Oriundo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, o deputado estadual Coronel Nishikawa (PL) fará uma semana de homenagens à corporação na Assembleia Legislativa. Os eventos começam na segunda-feira, às 20h, com sessão solene no plenário Juscelino Kubitscheck, na Assembleia, para outorgar a medalha de honra ao mérito legislativo a 20 personalidades que atuam ou atuaram em favor da sociedade. Entre os homenageados estão os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de soldados da corporação que trabalharam nas tragédias em Brumadinho (Minas Gerais) e Petrópolis (Rio de Janeiro) e dois (in memória) falecidos em serviço. Ao lonfo da semana, o público também terá acesso a exposições e palestras nos auditórios da casa (nos dias 21, 22 e 23). "A semana do bombeiro é uma justa homenagem aos ''soldados do fogo'' pela dedicação e profissionalismo", ressalta Coronel Nishikawa.

Bastidores

Apoio em Sto.André

O vereador de Santo André Toninho Caiçara (PSB) declarou ontem apoio ao empresário Júnior Orosco (União Brasil), que é précandidato a deputado federal. "É um grande amigo, uma liderança importante de Santo André. Ele atua muito nos projetos sociais que a gente acredita e veio somar em nossa pré-campanha, acreditando que a cidade precisa buscar investimentos federais", disse o empresário. Além de Caiçara, Orosco tem ao seu lado na pré-campanha, entre os parlamentares andreenses, o vereador Renatinho do Conselho (Avante).

