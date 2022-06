Ator de Riverdale se desculpa durante julgamento por matar a mãe: -Ela não fez nada para merecer isso

17/06/2022 | 15:10



O ator Ryan Grantham pediu desculpas pelo assassinato de sua mãe durante seu julgamento que ainda está em andamento. O jovem assassinou a própria mãe com um tiro na nuca enquanto Barbara Waite, 64 anos de idade, estava tocando piano, no dia 31 de março de 2020.

Segundo o jornal CTV News de Vancouver, em seu depoimento o ex-Riverdale teria acendido velas, pendurado alguns rosários no piano e rezado, após o crime. Grantham utilizou seu momento de depoimento para se desculpar com os familiares presentes no tribunal:

- Minha mãe era uma pessoa carinhosa, compreensiva e amorosa. Ela não fez nada para merecer o que eu fiz com ela. Diante de algo tão horrível, pedir desculpas quase parece inútil. Mas com todas as fibras do meu ser, eu sinto muito.

O ator se declarou culpado do crime e com isso pode pegar prisão perpétua. Após maiores investigações a promotoria disse que o rapaz também cogitou cometer atentados em massa. Um dos lugares que o jovem pensou para o crime seria sua universidade, Simon Fraser University.

Continuando seu depoimento o ator contou sobre sua mãe e como ele pode melhorar por ela:

- A única maneira de justificar continuar é se eu viver o resto da minha vida de uma maneira da qual ela se orgulharia, para ser uma pessoa melhor, honesta e boa.

O motivo dado pelo ex-Supernatural para cometer o assassinato era que sua mãe poderia descobrir seus planos de assassinar o Primeiro Ministro do Canadá.