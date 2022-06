Obituário - 20 de junho de 2022

Ademir Medici

do Diário do Grande ABC



20/06/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Walter de Barros, 91. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Auria dos Santos Martins, 89. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 14, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elsio Fabri, 86. Natural de Capivari (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Arthur Urbaneto, 84. Natural de Itapuí (São Paulo). Resdia na Vila das Mercês, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Gerlinda Silva Brandão, 84. Natural de Espinosa (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Silva, 83. Natural de Avanhandava (São Paulo). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dileta Pariz de Campos, 82. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisabete Neves da Costa, 72. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Januária Barbosa da Silva, 60. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernanda Cristina Baldine Fernandes, 55. Natural de Itapira (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério de Monte Sião (Minas Gerais).

Danilo Veiga, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Pintor. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Fernando Antonio Dias, 46. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

Rosalina Rodrigues de Jesus, 93. Natural de Jaguaritira, distrito de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Jean Louis André Boltim, 89. Natural da França. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Catanduva (São Paulo).

Rosana Ferreira Ramos, 67. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Alto do Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Jaime Marcos Navarro, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Maria Diva Baracho, 62. Natural de Bocaiuva (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

João Ferreira, 60. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Adenilton Marques Lemos, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

- CEMITÉRIO DE VILA EUCLIDES –

SÃO BERNARDO

Takehiko Ota, 94. Natural do Japão. Residia em São José dos Campos (São Paulo). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Joana Feltrin Faccioni, 92. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Henrique Nunes de Oliveira, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Cirlene Costa, 53. Natural de São Bernardo. Residia na Praia Grande (São Paulo). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Jéssica Aparecida Ferrari Carrasschi, 23. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Regina Piffer Roque, 94. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 14. Jardim da Colina.

Maria Antonia Chuvalsgui, 89. Natural de Monte Alto (São Paulo). Residia na Vila Bela, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Nilza Faggi Simonetti, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Caetano. Dia 13. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Creusa de Jesus Sousa, 80. Natural de Curupupu (Maranhão). Residia no bairro Taboão. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

João Neves dos Santos, 79. Natural de Lauro Müller (Santa Catarina). Residia no Centro de Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Sinésio Rodrigues de Miranda, 55. Natural de Rio Espera (Minas Gerais). Residia no Parque Real. Dia 14. Vale da Paz.

Pedro Silva Dias, 51. Natural de Aureliano Leal (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Montador. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Gilvan Silveira Leite, 40. Natural de Colinas do Sul (Goiás). Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Cemitério Dom Quintino, no Crato (Ceará).

Gleice Gama da Silva, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.