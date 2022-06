Jennifer Lopez fala sobre conflitos com sua mãe durante a juventude: -Ela batia muito em nós

17/06/2022 | 14:11



O documentário sobre a vida de Jennifer Lopez, Halftime, tem trazido grandes revelações sobre a cantora que ninguém sabia a respeito, e a mais recente delas que está dando o que falar é o fato de que quando mais nova, ela e os irmãos apanhavam da mãe, Guadalupe Rodríguez.

Segundo o Daily Mail, a própria J-Lo foi quem entrou no assunto, falando sobre a relação complicada que as duas tinham.

- Ela fez o que precisava para sobreviver, e isso a tornou forte, mas também a tornou dura. Ela batia muito em nós. Eu era cercada por muitas mulheres fortes. Minha mãe é uma mulher super complicada e carrega muita bagagem, ela queria que nós fossemos independentes e nunca precisássemos nos apoiar em um homem.

A cantora ainda falou que um dia chegou a sair de casa após uma briga:

- Minha mãe dizia: Se você vai viver nesta casa, você vai ter sua educação. Nós tivemos uma briga pesada em uma noite e eu só saí.

Guadalupe também participou do documentário e falou sobre o assunto:

- Eu sempre tive as mais altas expectativas em relação a eles. Não era para ser crítica. Ela apenas para mostrar que eles poderiam ser melhores. Jennifer me deu mais trabalho, para ser honesta. Nós entrávamos muito em conflito.

E completou analisando a si mesma:

- Eu estava longe de ser uma mãe perfeita. Uma coisa eu posso sempre dizer, tudo o que eu fiz, eu fiz com as melhores intenções no coração.