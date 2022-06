Bolsonaro joga Marinho em bolsa de apostas para vice, mas mantém Tereza e Netto

17/06/2022 | 13:55



O presidente da República, Jair Bolsonaro, surpreendeu nesta sexta-feira, 17, e afirmou que o ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho (PL), pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte, também poderia assumir a vice na sua chapa à reeleição. No entanto, em seguida, declarou que tem "dois excelentes nomes à mesa, Tereza Cristina e Braga Netto", confirmando o favoritismo de seus ex-ministros da Agricultura e da Defesa, respectivamente, para a vaga.

"Vice pode ser Tereza Cristina, Braga Netto, até o Rogério Marinho", afirmou Bolsonaro, em entrevista a uma rádio de Natal, Rio Grande do Norte, reduto político de Marinho.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em fevereiro, o Centrão pressiona por Tereza Cristina na vice como forma de ampliar a adesão de Bolsonaro junto ao eleitorado feminino.

A articulação ganhou força na última semana com a dificuldade do presidente em crescer nas pesquisas de intenção de voto.