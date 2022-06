Polícia militar prende homem por posse de animais silvestres em cativeiro em São Bernardo

Heitor Santos



17/06/2022 | 13:42



A Polícia Militar, por meio de policiamento náutico, realizou nesta quarta-feira(15) a prisão de um homem por posse de armas de fogo e animais silvestres em cativeiro na represa Billings, em São Bernardo. O indivíduo tinha dentro de sua casa cinco armas de fogo, 15 aves, itens de caça, e municiamento, totalizando um valor de impacto ambiental avaliado em mais de 21 mil reais.

Policiais Militares Ambientais estavam em patrulhamento náutico quando avistaram um rancho próximo à represa e ao se aproximarem flagraram na varanda externa cinco gaiolas contendo pássaros nativos. Ainda na parte externa foi avistado uma espingarda de fabricação artesanal próximo a uma churrasqueira.

A moradora do local declarou que as referidas aves pertenciam ao filho, e afirmou a existência de outras dentro da residência, os agentes realizaram uma vistoria, onde foram localizados itens de caça, armas de fogo, além de outras gaiolas com pássaros nativos, havendo dois pássaros anilhados. A equipe fez contato com o proprietário dos materiais que confirmou a propriedade dos animais, armas e demais materiais.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia do Meio Ambiente de São Bernardo, onde o delegado de polícia judiciária tomou ciência, apreendeu objetos e elaborou BOPC de natureza posse ilegal de arma de fogo/ ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre nativa/ flagrante delito, permanecendo o infrator à disposição da justiça.

Por fim, foram tomadas as medidas administrativas ambientais, sendo elaborado os Autos de Infração Ambiental e Termo de Apreensão.