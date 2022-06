Claro, Vivo e TIM garantem que 5G pode funcionar em Natal em agosto, diz ministro

17/06/2022 | 12:15



O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou nesta sexta-feira, 17, que a internet 5G poderá ser ativada em Natal, no Rio Grande do Norte, no mês de agosto. Segundo ele, a garantia foi dada pelos presidentes da Claro, Vivo e TIM. As operadoras que venceram o leilão do 5G têm até o fim de setembro para ativar o sinal da tecnologia em todas as capitais do País.

"E hoje, vindo para cá, liguei para os presidente da Claro, Vivo e Tim e disseram que pode falar ao povo que o 5G vai estar funcionando em Natal em agosto", afirmou Faria, que é nascido em Natal e eleito deputado pelo Rio Grande do Norte.

No evento, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Ministério lançou oficialmente o programa Internet Brasil, fruto de uma medida provisória já aprovada pelo Congresso.

Segundo o governo, o projeto visa garantir o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica por meio de distribuição de chip, pacote de dados ou dispositivo de acesso.

De acordo com Faria, o governo vai começar a execução do programa alcançando 700 mil pessoas nos próximos meses, com meta de chegar aos 14 milhões do Cadastro Único. "Que vão ter celular em casa com chip gratuito", disse.

Pela ação divulgada nesta sexta, serão distribuídos chips com banda larga inicialmente para alunos dos municípios de Caicó (RN), Mossoró (RN), Caruaru (PE), Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Campina Grande (PB).