Mãe de Marilia Mendonça curte festa junina ao lado do neto e encanta web

17/06/2022 | 12:11



A última quinta-feira, dia 16, foi super animada na casa de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, que preparou uma festa junina super especial aos familiares e amigos mais próximos.

Em suas redes sociais, nos Stories do Instagram, Dona Ruth compartilhou diversos registros e detalhes da festa. Um dos registros que mais encantaram os fãs foi do Leo, filho da eterna Marília Mendonça com Murilo Huff.

Nas imagens, o pequeno apareceu com uma camisa vermelha, calça jeans e chapéu. Além claro, com um bigode feito de lápis e botas nos pés. Uma verdadeira fofura! Em outros registros, Dona Ruth surgiu ao lado do filho, João Gustavo, e do marido.

Recentemente, Murilo Huff compartilhou um vídeo do herdeiro falando e também deixou os fãs encantados.