Atriz Maria Lúcia Dahl morre aos 80 anos

17/06/2022 | 11:38



Morreu na noite da quarta-feira, 15, a atriz carioca Maria Lúcia Dahl, aos 80 anos. Ela morava no Retiro dos Artistas, na zona oeste do Rio, que confirmou a morte. Diagnosticada com Alzheimer, ela estava internada em um hospital na Barra da Tijuca e a piora no quadro se deu por uma complicação nos rins.

Dahl participou de 17 telenovelas brasileiras, entre elas sucessos como Dancing Days, de Gilberto Braga, Ti-Ti-Ti, de Cassiano Gabus Mendes e Torre de Babel, de Silvio de Abreu.

A atriz chegou a cursar filosofia, mas nunca terminou o curso. Ela conheceu o marido, o cineasta Gustavo Dahl (1938-2011), em Roma, durante uma viagem.

Maria Lúcia Dahl também foi atuante na imprensa carioca, chegou a ser cronista do Jornal do Brasil e teve livros publicados com seus textos, como O Quebra-Cabeças.