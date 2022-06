Museu se pronuncia e nega que Kim Kardashian teria danificado o vestido de Marilyn Monroe após evento de moda

17/06/2022 | 11:10



O museu Ripley's Believe It or Not! decidiu se pronunciar sobre a polêmica envolvendo o vestido de Marilyn Monroe e Kim Kardashian. As informações são do veículo TMZ.

Em nota divulgada, eles afirmaram que a costura do vestido já estava desgastada desde 2017. Ainda, segundo o museu, o material do look é muito delicado e não surpreende o dano.

Um relatório escrito sobre a condição do vestido no início de 2017 afirma que 'várias costuras estão puxadas e desgastadas. Isso não é surpreendente, dada a delicadeza do material. Há franzidos nas costas pelos ganchos', entre outros casos de danos, informou um representante do museu.

Vale pontuar que Kim usou o belíssimo vestido, avaliado em cinco milhões de dólares, no MET Gala. Segundo uma fonte próxima a empresária, ela negou o ocorrido.

A vice-presidente de publicidade do museu também falou com o TMZ:

O vestido estava nas mesmas condições nos pés da escadaria do MET, onde Kim se vestiu, até o topo, quando ela o devolveu, afirmou.