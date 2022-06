Hadballa e Matheus Sampaio tem Quebra Power após retorno de Bretheus no Power Couple

17/06/2022 | 10:11



É eita atrás de vixe! A volta dos casais da DR no Power Couple Brasil parece ter mexido com o psicológico dos participantes do jogo, principalmente com o de Hadballa que explodiu ao ver Matheus Sampaio e Brenda Paixão voltando para a mansão.

Como você já acompanhou aqui no ESTRELANDO, o casal Bretheus não abaixa a cabeça para nada e não nega uma boa briga e a saída deles ilesos da DR não foi diferente, eles já chegaram provocando os outros participantes com a fala decorada:

- Será mesmo que a gente é jogo sujo ou vocês que estão cegos?

Os dois seguiram gritando e afirmando:

- O público tá vendo!

A confusão continuou quando Eliza e Hadballa entraram na discussão do casal sobre jogo sujo e a nova chance dada pelo público.

A preparadora física se irritou com os adversários e disparou:

- Eu não falei se tu joga sujo ou não, no meu pensamento tu joga, e aí? É a minha opinião e f***a-se.

Brenda, que já mostrou que não nega uma discussão provocou:

- A gente vê, mas o público vê muito mais.

Eita, hein?! Pra quem vai a sua torcida agora?