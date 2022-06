Lumena Aleluia desabafa após encontrar fezes na porta de seu apartamento

17/06/2022 | 10:11



Lumena Aleluia foi até as redes sociais na última quinta-feira, dia 16, para simplesmente desabafar depois de encontrar na porta de seu apartamento dois sacos com fezes. Isso mesmo, a ex-BBB apareceu nas redes aos prantos e revelou que acionou sua advogada.

- Não vou ficar mais calada diante de tantas agressões acontecendo na minha vida, não aguento mais passar por isso. Amanheci hoje com fezes na minha porta. Dois sacos de fezes. Já chorei muito, falei que ia tentar falar com vocês sem chorar, mas é muito difícil. A advogada já está sendo acionada, minha empresária já está ciente. Eu moro sozinha e isso é o que mais me deixa abalada. Moro em São Paulo neste momento, tenho uma rede de apoio muito grande, mas o fato de morar sozinha e acordar com essa cena me desestruturou muito.

A artista ainda contou que foi o subsíndico do condomínio que a acordou buzinando para alertar sobre o que estava acontecendo.

- Foi bizarro. Eu estava dormindo quando o subsíndico me acordou buzinando. Quando abri a porta estava lá, uma cena bizarra, dois sacos com muitas fezes. Não dá para saber se é de cachorro ou de humano. Mas, assim, tanto faz.

Momentos depois, a assessoria de imprensa de Lumena Aleluia foi publicamente no perfil da artista compartilhar uma nota reforçando a procura da Justiça para punir quem a atacou.

A agência Nala Nandê, empresa responsável pela gestão da carreira da artista Lumena Aleluia, vem por meio desta nota informar e esclarecer os últimos acontecimentos envolvendo a artista em sua residência. Na presente data, Lumena foi surpreendida com fezes depositadas na porta de seu apartamento, localizado em um condomínio na cidade de São Paulo, dentro de sacos, a qual deixou a artista completamente abalada. Mesmo sem entender qual a motivação para esse ataque, é importante deixar claro que absolutamente nada justifica o ato praticado. Tal ato configura agressão, eis que estamos falando de um tipo de comportamento com a intenção de causar danos a alguém. Essa situação feriu diretamente a moral da arista e seu psicológico e, além disso, violou propriedade particular. Estamos tratando aqui de atos de hostilidade, ataque à integridade moral e predisposição destrutiva em relação outrem. Lumena se manifestou em suas redes sociais, relatando todo o ocorrido, pois esta cansada de ficar calada diante de tantas agressões, tanto sofrimento e de tanta impunidade. Todas as providências estão sendo tomadas, o departamento jurídico da artista já foi acionado e, acreditamos que em breve, os responsáveis serão identificados e arcarão com as consequências de seus atos. Lumena nesse momento está sendo assistida e acompanhada por seus familiares, amigos, fãs e o que ela mais precisa é de carinho e amor. Não podemos nos calar diante de uma atitude como essa. Domicílio é local inviolável, garantido pela Constituição Federal.

Apesar de ter tido uma participação super polêmica no BBB21, Lumena fez questão de deixar bem claro que nunca se desentendeu com ninguém de seu condomínio.

- Estou indo para Salvador, vou dar uma espairecida. Não estou bem. Só consigo dizer isso. Na rua nunca vivenciei nada, muito pelo contrário. Vou tentar dar uma renovada na vibe, mas me derrubaram hoje com isso. Tinha muito tempo que não ficava triste assim. Uma coisa é aguentar o bagulho na internet, já me acostumei, mas na porta de casa?. Na rua nunca recebi retaliação, as pessoas me abraçam e me dão a chance de apresentar novas versões. Nunca tinha acontecido algo que me abalasse assim. Vou ver minha mãe, ficar um pouco com ela, não estou sabendo o que pensar. Não tô bem.

Que situação horrível, né!? Esperamos que ela se fortaleça logo.