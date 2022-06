Maria Lina Deggan mostra diferença no visual após preenchimento labial

17/06/2022 | 10:10



Maria Lina Deggan dividiu na última quinta-feira, dia 16, com seus fãs e seguidores das redes sociais uma grande mudança que fez em sua aparência. A bonitona mostrou o quão diferente ela ficou depois de um preenchimento labial.

A influenciadora fez questão de colocar duas fotos para mostrar a diferença e comparar o quanto ela fica bem mais bonita atualmente. Mas ela fez questão de deixar claro que gostava de como era antes e mesmo assim prefere a boca dos tempo atuais.

Minha boca sem nenhum preenchimento há uns anos. Me achava linda assim, mas de fato tinha a boca bem fininha. Quando eu posto um procedimento nenhum é porque vocês pedem muito para vez. Se eu coloquei silicone, fiz preenchimento, cílios, etc., e mudei coisas no meu corpo é óbvio que é porque me sinto mais bonita assim. Nunca me me amei tanto na vida me olhando no espelho.

Nada como melhorar a autoestima, não é mesmo!?