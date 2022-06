Nissan LEAF: como é o dia a dia com um carro 100% elétrico no Brasil

Sérgio Vinícius

O Nissan LEAF é um dos principais carros 100% elétricos rodando em solo nacional. Ele tem sido fundamental para ajudar na formação da cultura da mobilidade elétrica no país – tanto que fechou o ano de 2021 como o modelo mais vendido do seu segmento.

Com unidades rodando por cidades e estados de quase todo o Brasil, o Nissan LEAF faz cada vez mais parte da vida dos brasileiros. Por isso mesmo, a montadora convidou alguns destes usuários para contarem como é o dia a dia com seu carro 100% elétrico.

O resultado aparece nos vídeos desta reportagem. Neles, os motoristas Eduardo Pellanda e Alexandre Rufino falam das suas experiências com o único carro 100% elétrico japonês disponível no mercado nacional.

O pesquisador Eduardo Pellanda valoriza as tecnologias do veículo. “Queria um carro que fosse perfeito para mim no dia a dia e o LEAF se encaixava em todos os padrões. E tinha, principalmente, a experiência da Nissan de produzir há muitos anos carros elétricos”, conta Eduardo em um dos vídeos.

Já o advogado Alexandre Rufino foi um dos primeiros proprietários do Nissan LEAF. “A minha opção pelo veículo elétrico é pela questão ambiental, cada um tem que fazer a sua parte” explica Alexandre.