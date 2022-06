Avenida Presidente Costa e Silva ganha obra de recapeamento

Da Redação



17/06/2022 | 08:51



Importante via de acesso ao Polo Petroquímico e de ligação entre Santo André e Mauá, a Avenida Presidente Costa e Silva, no Parque Capuava, está passando por processo de recapeamento, em mais um trecho beneficiado pelo programa Rua Nova, maior projeto de recuperação asfáltica da malha viária andreense e que pretende, até o fim de 2024, alcançar 400 quilômetros de ruas e avenidas asfaltadas.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) acompanhou as intervenções em vistoria realizada nesta semana. "A Avenida Presidente Costa e Silva, continuação da Avenida dos Estados, é importante eixo logístico, econômico e de mobilidade para a cidade e para a região. O Rua Nova já ultrapassou os 200 quilômetros de ruas asfaltadas, e o projeto terá nova fase no segundo semestre, com asfalto em todas as regiões da cidade", afirmou.

A obra, realizada no trecho até a Rua Evangelista de Souza, é complementar à intervenção que está sendo feita na Avenida dos Estados. A revitalização da via conta com investimento de R$ 3 milhões da Prefeitura e aporte de R$ 25 milhões do governo estadual.